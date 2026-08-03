يسعى السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلى عقد اجتماع مع القطري ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية (ECA)، في إطار تحركات تهدف إلى الإطاحة بالسويسري جياني إنفانتينو من رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ووفقًا لما ذكره الصحفي بن جاكوبس، فإن تشيفيرين يرغب في إقناع رابطة الأندية الأوروبية باتخاذ موقف تصعيدي، يصل إلى حد مقاطعة بطولة كأس العالم للأندية 2029، في محاولة للضغط على قيادة فيفا الحالية.

وأضافت التقارير أن رئيس الاتحاد الأوروبي يبحث أيضًا إمكانية دعم مرشح قادر على منافسة إنفانتينو في انتخابات رئاسة فيفا عام 2027، سواء كان ناصر الخليفي أو رئيس اتحاد الكونكاكاف فيكتور مونتالياني، باعتبارهما من الأسماء القادرة على خوض السباق.

وتأتي هذه التحركات وسط تصاعد الجدل حول خطط إنفانتينو لإعادة هيكلة الجانب التجاري في كرة القدم العالمية، والتي واجهت اعتراضات من بعض الأطراف داخل اللعبة.