حسام زكي: إيران ترى أمريكا في حالة ضعف وتواصل الضغط سعيًا لتحقيق المكاسب

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد السابق لجامعة الدول العربية، إن الجانب الإيراني يرى أن الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، رغم كونه جيدًا، لا يحقق المكاسب التي تسعى إليها طهران ولا يرسخ المكتسبات التي تريد ضمانها.

وأوضح "زكي" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الاثنين، أن إيران ترى، وفق تقديرها، أن الولايات المتحدة الأمريكية في حالة ضعف، وهو ما يدفعها إلى مواصلة الضغط من أجل الحصول على مزيد من المكاسب، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز، إلى جانب مكاسب أخرى مرتبطة بالأموال.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية، في المقابل، لا تريد الدخول في وضع يمنح إيران أي مكتسبات جديدة، وتسعى إلى الحفاظ على صورة مفادها أنها لم تتعرض للهزيمة أو يتم الضغط عليها للتراجع، مشيرًا إلى أن هناك دولًا تقع في منتصف هذه المواجهة وتواجه تداعيات الاعتداءات الإيرانية في ظل الأوضاع الحالية.

وتابع أن هناك مجموعة كبيرة من الدول، خاصة في آسيا، تدفع فواتير باهظة نتيجة تداعيات أزمة المضيق، مضيفًا أن الاقتصاد العالمي يزداد تأزمًا بسبب استمرار الوضع الراهن.

وأردف أن إيران، من وجهة نظره، لا ترى مشكلة في دفع الجميع نحو مزيد من الأزمات، متسائلًا عن المدى الذي يمكن أن يستمر فيه هذا الوضع، قائلًا: "هي أصبحت في رأيي لعبة عض أصابع ونشوف مين اللي يصرخ من الألم الأول"، مستطردًا أنه في اللحظة الحالية لا يبدو أن هناك نهاية واضحة لهذا الوضع.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن المحادثات الجديدة المزمعة مع طهران هي "الفرصة الأخيرة" أمام إيران للتوصل إلى اتفاق وتجنب تصعيد الهجمات الأمريكية.