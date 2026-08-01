قال الدكتور باسم نبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن مصر تقع خارج نطاق أحزمة الزلازل الخطرة عالميا.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، أن أحزمة الزلازل "أحزمة ثابتة ومتعارف عليها دوليا لا تتحرك".

ولفت إلى أن الأحزمة تنقسم لنوعين، الأول يمثل أحزمة تتميز بتسجيل زلازل خطيرة ينتج عنها خسائر، بينما يمثل النوع الثاني أحزمة زلزالية "هادئة نسبيا".

ونوه أن الأحزمة الزلزالية المتواجدة في مصر تصنف وتندرج تحت فئة الأحزمة "الهادئة نسبيا"، لافتا إلى أن هزة بقوة 5.5 درجة ريختر "ليست مشكلة كبيرة".

وأضاف أن هناك دولا ومناطق جغرافية أخرى تسجل زلازل بالغة القوة، مشيرا إلى تسجيل زلزال بقوة 7.5 درجة في فنزويلا، وزلازل تتراوح قوتها بين 7.5 و 8 درجات في اليابان.

ونوه أن تشيلي سجلت تاريخيا زلزالا مدمرا بالكامل بلغت قوته 9.5 درجة بمقياس ريختر، مؤكدا أن مصر لم تسجل تاريخيا مثل هذه الزلازل المدمرة على الإطلاق، لافتا إلى عدم تسجل أي حدث زلزالي ضخم إلا في بعض المواقع بالإسكندرية خلال عهد الدولة الرومانية.

وأوضح أن الرقم كان "كبيرا نسبيا"، مشيرا إلى خلو السجل التاريخي المصري من أي أحداث مشابهة خلاف ذلك.

ونوه إلى عدم وجود مقياس علمي مثل ريختر في تلك العصور القديمة لتحديد الدرجة، ولكنها شهدت "دمارا".

وضربت هزة أرضية بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، مصر، قبل فجر الاثنين، شعر بها سكان القاهرة والمحافظات المصرية، وأفاد معهد البحوث الفلكية في بيان، بأن الهزة الأرضية وقعت في الثالثة صباحًا، وكانت على عمق 10 كيلومترات، ومركزها على بعد 38 كيلومترًا شمالي السويس.