وائل الفشني يجمع روحانية الإنشاد وسحر تترات الدراما في صيف الأوبرا 2026

تواصلت فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل، خلال شهري يوليو وأغسطس، ويُقام بإشراف المهندس ياسر شعلان، رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، حيث أحيا المنشد وائل الفشني حفلًا جماهيريًا على المسرح المكشوف، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الثقافة.

وشهد الحفل حضورًا كبيرًا من عشاق الفنون الجادة، الذين استمتعوا بأمسية مزجت بين روحانية الإنشاد الديني وبريق تترات الأعمال الدرامية، إذ تنقل الفشني بصوته المميز بين الابتهالات والأناشيد ذات الطابع الصوفي، والأغنيات التي ارتبطت بأعمال درامية ناجحة، مستحضرًا حالة من الشجن والحنين لدى الجمهور، إلى جانب مختارات من أشهر أعماله.

وتغنى الفشني بمجموعة من أبرز أعماله، منها: «صلوا على حضرته»، و«أشتاق يا الله»، و«سافر حبيبي»، و«راهب»، و«كنت فين يا وعد»، و«قمر»، و«بتناديني»، و«سلم على»، و«أعيش راضي»، و«بهية»، و«يا عاشقًا»، و«الحشاشين»، و«بسكت»، و«الأقصر بلدنا»، وغيرها، وسط تفاعل كبير من الحضور، الذين رددوا معه كلمات العديد من الأغنيات.

ويأتي الحفل ضمن البرنامج الفني المتنوع للمهرجان الصيفي للموسيقى والغناء 2026، الذي يضم باقة من العروض الغنائية والموسيقية الهادفة، تأكيدًا لدور دار الأوبرا المصرية في نشر الفنون الراقية، وتعزيز الوعي، والإسهام في بناء الإنسان، وإعادة تشكيل الوجدان الجمعي.