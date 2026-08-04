قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن التحديات التي واجهت منظومة المعاشات خلال عملية التحول الرقمي، إنها جاءت من وجود طلبات مقدمة من المواطنين قبل إطلاق المنظومة الرقمية ولم تكن مسجلة على النظام القديم، لأنه لم يكن يتيح على مختلف المستويات الإدارية معرفة حجم الطلبات الموجودة فعليًا في مكاتب التأمينات.

وأضاف "عوض" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، أمس الاثنين، أنه مع إطلاق المنظومة وإدراك المواطنين أن إجراءات ربط المعاشات لن تتم إلا من خلالها، بدأت الطلبات الورقية الموجودة في المكاتب تظهر، ما أدى إلى تراكم عدد كبير من الطلبات، وهو ما شكل تحديًا أمام الهيئة.

وتابع أن التحدي تمثل في كيفية التعامل مع هذا التراكم بالتزامن مع استمرار الهيئة في تقديم خدماتها اليومية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الهيئة تقدم نحو 170 خدمة تأمينية، وأن المنظومة الرقمية الجديدة تعمل منذ 4 أشهر.

واستكمل أن المنظومة تعاملت خلال هذه الفترة مع تردد بلغ نحو 8 مليون و620 ألف مواطن على مستوى الجمهورية للحصول على مختلف الخدمات التأمينية.

وأشار إلى أن الهيئة قامت بتشغيل المنظومة الجديدة بشكل تجريبي بالتوازي مع النظام القديم لمدة عام ونصف، ولم يتم اكتشاف مشكلات خلال تلك الفترة، معللاً ذلك بأن الاختبارات اقتصرت على الخدمات التي كان يقدمها النظام القديم، والتي كانت تمثل نحو 20% فقط من حجم العمل الفعلي للهيئة.

ولفت إلى أنهم سيبدأون، خلال الفترة المقبلة، جني ثمار التحول الرقمي الذي نفذته الهيئة، موضحًا أن أولى هذه الثمار تتمثل في إطلاق المنصة الإلكترونية للهيئة، والتي ستتيح للمواطنين الحصول على 95 خدمة من إجمالي 170 خدمة تأمينية، دون الحاجة إلى الانتقال إلى مكاتب التأمينات، بما يسهم في توفير الوقت والجهد وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.