النائب إسلام التلواني: وزير الخارجية يتمتع بالمصداقية ووعد بحل أغلب مشكلات المصريين بالخارج

كشف إسلام التلواني، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، تفاصيل المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، مؤكدًا أن الدولة تنظر إلى أبناء الجاليات المصرية باعتبارهم ثروة وطنية مهمة إلى جانب المصريين في الداخل.

وقال "التلواني" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، إن المصريين بالخارج لديهم العديد من المطالب والتحديات التي يعمل النواب على نقلها إلى الجهات المختصة، مضيفًا: "كنت قد أعددت كلمة أعترف فيها بأننا كنواب ما زلنا مقصرين، لكن هذه هي أول دورة برلمانية لنا، ونعمل على إيصال آراء ومطالب المصريين بالخارج والسعي لحلها".

وأشار إلى أن وزير الخارجية استعرض خلال المؤتمر عددًا من الملفات، ووعد بحل أغلب المشكلات التي تواجه أبناء الجاليات المصرية، مؤكدًا أن الوزير يتمتع بالمصداقية والوضوح، وأنه ليس من الشخصيات التي تطلق وعودًا دون تنفيذ.

وأوضح عضو مجلس النواب أن المؤتمر شهد لأول مرة لقاءً مباشرًا بين نواب المصريين بالخارج وأبناء الجاليات وجهًا لوجه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة لاقت ترحيبًا واسعًا من المشاركين، وأسهمت في تعزيز الحوار المباشر والاستماع إلى مختلف القضايا والمقترحات.

وأكد أهمية وضع إطار قانوني وتشريعي ينظم العلاقة بين الدولة والجاليات المصرية في الخارج، بما يتوافق مع أحكام الدستور المصري والقوانين المنظمة في الدول التي يقيمون بها.

وقال إنه تقدم بمقترح إلى وزير الخارجية لإنشاء صيغة قانونية تضمن التواصل المؤسسي مع المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أنه ناقش هذا المقترح مع رؤساء الجاليات، مستفيدًا من تجربته الشخصية باعتباره أحد المصريين الذين عاشوا في الخارج.

وأضاف: "أنا لا أطلق شعارات، وإنما أعد بنتائج عملية"، مؤكدًا أنه سيواصل العمل على نقل مطالب المصريين بالخارج إلى الجهات المعنية، داعيًا أبناء الجاليات إلى تقييم ما سيتم إنجازه خلال الفترة المقبلة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمصريين في الخارج، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبرهم ثروة وطنية كبيرة، وأن هذا الاهتمام منح النواب مساحة أوسع للعمل والتواصل مع الجاليات، معربًا عن تفاؤله بأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإنجازات لصالح المصريين بالخارج وتعزيز ارتباطهم بوطنهم.

وانطلقت أعمال مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السابعة، الأحد، وتنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ويستمر لمدة يومين، بمشاركة أبناء الجاليات المصرية حول العالم، وجاء انطلاق المؤتمر بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج ، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

وأعلن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية ، عن تدشين المرحلة الأولى من مشروع إنشاء موقع إليكتروني تفاعلي للمصريين في الخارج يتيح كافة المعاملات القنصلية لهم، لافتا إلى أن وزارة الخارجية أطلقت خلال المرحلة الماضية بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة المصرية والبنك المركزي والبنوك المصرية العديد من المبادرات التي توفر الفرص والمزايا، ومشيرا إلى أنه تم تشكيل خلية أزمة مع البعثات الدبلوماسية بالخارج على مدار الساعة للتعامل مع أي ظروف طارئة.