طارق فهمي: المرحلة الحالية من الصراع الأمريكي الإيراني تتسم بالانتقالية وربما تمتد لفترة

ذكر الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن المرحلة الحالية من الصراع الأمريكي الإيراني، تتسم بالانتقالية وربما تمتد لفترة.



ولفت خلال تصريحات على برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الإثنين، إلى غياب الحل الحاسم بين الطرفين حاليًا، خصوصًا بعد انتهاء الحديث عن مذكرة التفاهم، معلقًا: «انتهت الأمور السياسية فأصبح الوضع الآن نقطة ومن أول السطر».



وقال إن السيناريو التفاؤلي للصراع الأمريكي الإيراني، سيتسم بالمرحلية والانتقالية، في ظل غياب الثقة بين الطرفين، وعدم وجود أي وسطاء جدد، لافتًا إلى إنهاك الوسيط الباكستاني، وإعادة تدوير الأفكار خصوصًا فيما يتعلق بمضيق هرمز.



وأشار إلى غياب الحديث عن النقاط الرئيسية المنصوص عليها سابقًا في مذكرة التفاهم، وعلى رأسها البرنامج النووي، والبرنامج الصاروخي والفضائي، وملفي العقوبات والتعويضات.



ونوّه إلى صدور المقترحات بشأن مضيق هرمز، من إيران وسلطنة عمان أولا، يليها الرد الأمريكي، معقبًا أن هذه المقترحات تهدف لتعميق الأزمة وإبقائها دون حل.



وأكمل: «مقترحات من الجانب الإيراني ثم مقترحات من جانب السلطنة، ثم الرد على الاتنين ثم الموقف الأمريكي فنعود للمربع رقم 1 مرة أخرى»، مضيفًا: «حالة الفراغ دي هتحتاج بعد قليل إلى حدث مفصلي يغير بنية المفاوضات».



وأوضح الحاجة إلى حدث مفصلي يغير بنية المفاوضات، لافتًا إلى حالة التصعيد المنضبط المرصودة حاليًا بين الطرفين، وعدم استهداف محطات الكهرباء والمياه، وغيرها.



وأردف أن غياب أي بث مباشر للضربات المتبادلة بين إيران وأمريكا، يؤثر على قدرة المحللين العسكريين، في الحكم على ما يدور داخل مسارح العمليات.









