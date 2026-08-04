مخرج «سابع سما» يكشف تفاصيل أزمة منع الجمهور من دخول العرض

شهد عرض «سابع سما»، مساء أمس الإثنين، على مسرح أوبرا ملك بمنطقة رمسيس، حالة من التزاحم والاعتراضات بين الجمهور، بسبب عدم السماح لعدد من حاملي رموز الاستجابة السريعة (QR Code) بالدخول، ما أعاد الانتقادات إلى نظام الحجز الإلكتروني لتذاكر عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ19.

وبدأ الجمهور في الاعتراض، لدرجة أن أصواتهم كانت تصل إلى الجمهور الذي تمكن من حضور العرض داخل المسرح.

وحاول مسؤولو المسرح السيطرة على الوضع، إلا أنهم اضطروا، بعد مرور بعض الوقت، إلى الاستعانة بأمن المسرح.

وتمكن أمن المسرح من احتواء الموقف، وظل متواجدًا حتى انتهاء العرض وخروج لجنة التحكيم والجمهور.

وكتب محمود الحراني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ممكن أبقى متفهم جدًا إن عادي يحصل شد وجذب من الجمهور مع أمن المسرح، إنما إن أمن المسرح يطلب الشرطة للجمهور عشان الجمهور يطلب حقه، وأن أمن المسرح يدخل ناس من غير دعوات، والناس اللي معاها دعوات وأرقام واقفة عادي، ومن غير ما يحصل أي شغب، لا، وكمان الشرطة تيجي تمسك الناس اللي كانت واقفة ساكتة، عشان اللي كانوا بيعملوا شغب مشيوا، وأمن المسرح واقف مبسوط.. دي جديدة أوي في الفن.. هل هذا فن؟!».

وانتقد إدارة مسرح أوبرا ملك، وكتب: «عن مسرح أوبرا ملك وعرض «سابع سما» في المهرجان القومي للمسرح أتحدث.. عيب أوي اللي حصل ده من إدارة المسرح، هي وصلت للشرطة؟ ده تجاوز غير مقبول».

أما مخرج عرض «سابع سما»، المخرج محمد الحضري، فكتب، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورًا أخلى من خلاله مسؤوليته عن أي شيء يتعلق بالدخول أو تنظيم أي عرض خاص به.

وكتب: «أي شيء بيحصل في الدخول والتنظيم لأي عرض ليا في المهرجان القومي للمسرح المصري، أنا ماليش أي دخل فيه كمخرج، ولا حد من العاملين في العرض أو المسرح. كل شخص جه، إنت فوق راسي، بس والله لا أنا ولا المسرح ولا الممثلين ولا أي مخلوق ليه أي دخل. إحنا آخر شيء نتمناه إن أي حد من الناس اللي جاية لحد عندنا يمشي زعلان. وإدارة المسرح نفس الحكاية. أنا آسف لكم وحقكم عليا».

ونشرت صفحة «أجندة المسرح المصري» على «فيسبوك» مقطع فيديو يوثق التزاحم أمام باب مسرح أوبرا ملك خلال عرض «سابع سما».