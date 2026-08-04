قال إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، إن هناك حالة من السخط الكامل بين أصحاب المعاشات، مضيفًا أن مكاتب التأمين الاجتماعي لم تعد قادرة على حل مشاكلهم.



وأضاف خلال تصريحات عبر قناة «الشمس 2»، مساء الإثنين، أن مكاتب التأمينات الاجتماعية سُلبت قدرتها على اتخاذ القرارات، معلقًا: «مدير المكتب ميقدرش يدي لك جملة مفيدة».



وأشار إلى النظام الجديد للتأمينات يُقدم 170 خدمة كانت متواجدة بالنظام السابق، ولكن بآلية أكثر سهولة، ومنها الاستعلام عن البيانات، وغيرها.



واستنكر التصريحات بشأن حاجة 20 ألف موظف بالتأمينات الاجتماعية للتدرب على المنظومة الجديدة، متسائلًا: «أنا لما أجي اشتري عربية لابني بجيبها له الأول ولا بعلمه السواقة».



وحمّل أبو العطا، اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومتخذي قرار استخدام النظام الجديد، مسئولية هذا الفشل الذريع في المنظومة الجديدة.



ودعا اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للإقرار بخطأه، واستدعاء الكفاءات اللازمة لإدارة هذا الملف، مطالبًا بمسائلة المسئول عن تطبيق هذا النظام.



ولفت إلى عدم حصول بعض المواطنين على معاشاتهم منذ 6 أشهر، بما انعكس سلبًا على حياتهم خصوصًا بعد قرار الدولة بزيادة أسعار الكهرباء للشرائح المنزلية بمتوسط 12%، معلقًا: «طيب قبضني علشان أدفع لك الفرق».



وذكر عددًا من المشاكل التي تواجه أصحاب المعاشات حاليًا، ومنها: عدم صرف المعاشات لبعض الأفراد، وصرف الحد الأدنى للحاصلين على معاشات تحت حساب التسوية منذ عدّة أشهر، والمقدر بـ1755، وغيرها.





