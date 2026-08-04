كيف تستعد إسرائيل لأي تصعيد محتمل مع إيران؟

في خضم تفاقم التوترات بين الولايات المتحدة وإيران التي تتصاعد لمستوى الذروة في بعض الأحيان، ترتفع درجة الاستعداد في إسرائيل تأهُّبًا للمشاركة في أي جولة من التصعيد في الفترة المقبلة.

يقول مسئول دفاعي إسرائيلي رفيع، إنّ الجيش يواصل الحفاظ على مستوى مرتفع من الجاهزية تحسبًا لاحتمال تصاعد المواجهة مع إيران، في وقت وجّه فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرًا أخيرًا إلى طهران، معتبرًا أن المفاوضات الجارية تمثل فرصتها الأخيرة لتجنب توجيه ضربات مباشرة.

وقال المسئول، في تصريحات لموقع واللا الإسرائيلي، إن قوات الجيش تواصل استعداداتها لمختلف السيناريوهات المحتملة، مشيرًا إلى أن التنسيق العسكري مع القيادة المركزية الأمريكية والقوات المسلحة الأمريكية لا يزال وثيقًا، ويستند إلى تبادل مستمر للمعلومات الاستخباراتية، في ظل التقلبات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

ترامب يُصعِّد لهجته



تزامنت هذه التقديرات العسكرية مع تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه إيران خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين في واشنطن، مؤكدًا أن قنوات التواصل الدبلوماسية لا تزال مفتوحة رغم نفي المسؤولين الإيرانيين إجراء أي مفاوضات.

وقال ترامب: «هذه هي فرصتهم الأخيرة لتوقيع الاتفاق»، مضيفًا أن مناقشات نشطة بشأن الممرات البحرية في المنطقة لا تزال تُجرى بعيدًا عن الأضواء.

وردًا على أسئلة بشأن رسوم العبور أو الرسوم الإدارية التي طرحتها إيران على السفن المارة عبر مضيق هرمز، رفض ترامب أي حق لطهران في فرض رسوم على حركة الملاحة التجارية.

وقال: «لن أسمح لهم بتحصيل أي شيء. وإذا كان هناك من سيحصل الرسوم فسنكون نحن. لدينا سيطرة كاملة على المضيق، ولدينا ما يمكن وصفه بحصار بحري تنفذه قواتنا البحرية، ولن تكون هناك أي رسوم».

لماذا أوقف ترامب جولة التصعيد في آخر لحظة؟



عند سؤاله عن سبب إيقاف العملية العسكرية التي كانت تستهدف بنية تحتية إيرانية، أوضح ترامب أنه أراد منح طهران فرصة أخيرة للتوصل إلى حل دبلوماسي.

وقال: «لا أعلم.. أعتقد أننا ربما نحقق شيئًا، لكنني أريد أن أمنحهم كل فرصة أخيرة قبل اللجوء إلى الضربات».

كيف تنظر إيران لتهديدات ترامب؟



في المقابل، أفاد تقرير لشبكة CBS News بأن القيادة الإيرانية تعتقد أن ترامب يستخدم تصريحاته العلنية وتحركات القوات الأمريكية كورقة ضغط لتحسين موقعه التفاوضي، وليس تمهيدًا لشن حرب شاملة.

وأضاف التقرير أنّ مسئولين إيرانيين يرون أن الإنذارات التي وجهها ترامب خلال شهور أبريل ومايو ويونيو، دون أن تتبعها عمليات عسكرية واسعة، عززت قناعة طهران بأن واشنطن تسعى إلى تجنب الانخراط في صراع إقليمي طويل الأمد.

وبحسب التقرير، أعرب مسئولون في طهران عن ثقتهم بقدرة إيران على تحمل الضغوط الاقتصادية والعسكرية، مع الاعتماد على حلفائها الإقليميين، ومن بينهم الحوثيون في اليمن، لتعطيل حركة الملاحة الدولية ورفع تكلفة العمليات على الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، إلى أن تتغير الظروف السياسية بما يخدم شروط إيران.

تقييمات عملياتية إسرائيلية



في الوقت نفسه، أفادت مصادر أمنية إسرائيلية أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تجري تقييمات عملياتية يومية بالتنسيق مع ممثلين عن الجيش الأمريكي، بحسب منصة "جي فيد" الإسرائيلية.

ولفتت إلى أن الغرض من ذلك هو ضمان بقاء منظومات الدفاع والأصول الهجومية في أعلى درجات الجاهزية، بما يسمح بنشرها سريعًا إذا تطلبت التطورات الميدانية ذلك.