النائب إيهاب منصور: عدم صرف معاشات آلاف المواطنين حتى الآن كارثة

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الأرقام التي أعلنتها هيئة التأمينات خلال المؤتمر الصحفي، الإثنين، تمثل بنسبة 99% سردا لأرقام موجودة تخص قيمة المبالغ المصروفة وأعداد المترددين على المكاتب.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "تحت الشمس" عبر فضائية "الشمس" أن كل ذلك "شيء جميل، ولكن غير الجميل أن هناك آلاف المواطنين الذين لم يصرفوا معاشاتهم حتى الآن".

وأشار إلى أن آلاف المتقاعدين منذ العام الماضي أنهوا كل أوراقهم ولم يتلقوا معاشاتهم حتى هذه اللحظة، لافتا إلى وجود وعود وتعهدات من الهيئة ورئيس مجلس الوزراء في أشهر مايو ويوليو ويونيو بحل الأزمة بحد أقصى في الأول من أغسطس.

ولفت إلى أن الهيئة أعلنت خلال اجتماعها بمجلس النواب في السابع عشر من يونيو الماضي عن وجود 45 ألف حالة متأخرة، مشيرة إلى تسوية 15 ألف حالة منها، وجدولة صرف 18 ألف حالة خلال أربعة أيام، على أن يتم صرف مستحقات الـ 12 ألفا و791 حالة المتبقية بحد أقصى في الأول من أغسطس.

وتساءل عن دقة الأرقام وما إذا كانت الأزمة تنحصر في 45 ألفا أم 167.5، قائلا: "عندما يأتي الأول من أغسطس، وأجد أن المشكلة مستمرة وهناك آلاف لم يتقاضوا مستحقاتهم، إذن كل المواعيد التي قيلت لا أثق بها تماما، بالإضافة إلى أنه قيل اليوم في المؤتمر إن المشكلة كانت أننا كنا ننهي 167 ألفا ونصف، وأنا لا أفهم المشكلة كانت 45 ألفا أم 167.5 ألفا؟!".

وشدد أن حرمان مواطن يبلغ من العمر 76 عاما ومتقاعد منذ 16 عاما من معاشه يُمثل "كارثة"، قائلا: "الكارثة رئيس الهيئة يرى أنه لا توجد مشكلة ولا أزمة، بل مجرد تحد، أقول له: لا تحد ولا أزمة ولا مشكلة، هي اسمها كارثة، عندما يكون الشخص عمره 76 عاما والآن معاشه موقوف، اسمها كارثة، وهناك من يذهب إليهم والرجل يقف أمامهم فيقال له: أنت متوفى! من أين جئتم بأنه متوفى؟! وسيدة أخرى مقدمة منذ 10 أشهر وتقول لي: أنا لا أجد ثمن الدواء، وهناك عشرات ومئات وآلاف؛ فعندما يكون هذا الوضع قائما، ونكون في حالة إنكار، فنحن لن نحل الأزمة".

وقال اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات، إن المنظومة الجديدة للتأمينات الاجتماعية أتاحت لأول مرة 170 خدمة تأمينية على نظام موحد، موضحا أن المنظومة تنفذ كذلك الصرف اليومي للمستحقات لنحو 236 ألف حالة بإجمالي 7.74 مليار جنيه، تشمل المعاشات والتعويضات وتعديلات الورثة، لافتا إلى صرف 180.6 مليار جنيه لأصحاب المعاشات خلال 4 أشهر من خلال المنظومة الجديدة.