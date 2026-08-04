وكيل نقابة الأطباء يوضح أسباب انخفاض معدل نجاح طلاب الفرقة الأولى ببعض كليات الطب

قال الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، إن انخفاض نسب نجاح طلاب الفرقة الأولى ببعض كليات الطب على مستوى الجمهورية يرجع لسببين رئيسيين، هما: انتشار ظاهرة الغش الجماعي خصوصًا في الوجه القبلي، وكون بعض الحاصلين على مجاميع مرتفعة في الثانوية العامة غير مؤهلين لدراسة الطب.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الشمس 2»، مساء الإثنين، أن الدراسة الجامعية يجب أن تتوافق مع رغبات الطالب، بعيدًا عن الضغوط، أو المجموع المتحصل عليه، لافتًا إلى إجراء بعض كليات الطب على مستوى العالم لاختبارات تمهيدية قبل الدراسة بها.

ورأى ضرورة تطبيق هذا النظام بكليات الطب المصرية، لرصد مستوى تفكير الطلاب، ومدى تقبلهم لدراسة العلوم الطبية، وإجادتهم للغة الإنجليزية، وغيرها.