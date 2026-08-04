شريف عامر: إسرائيل خسرت معركة الرأي العام لأول مرة في تاريخها بفضل السوشيال ميديا

قال الإعلامي شريف عامر، إن الدول الأوروبية تعاني من الانشغال بمشكلاتها الداخلية الكثيرة، مشيرا إلى أن دورها وتأثيرها على إسرائيل غير فعال بالقوة المطلوبة في الوقت الراهن.

واستشهد خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، بإعادة نشر الرئيس الأمريكي لصورته المطلة على جزيرة جرينلاند وتهديد أوروبا مرة ثانية، مؤكدا في الوقت ذاته أن إسرائيل "خسرت معركة الرأي العام لأول مرة في تاريخها" بفضل قوة وتأثير السوشيال ميديا.

وأضاف أن هذه "الخسارة الكبرى" لا تعني حدوث تغيير سياسي، لافتا إلى إمكانية تراكم الوعي وتغير القناعات تجاه إسرائيل لدى فئات وأعمار معينة بأمريكا وأوروبا.

وأكد أن الهموم الداخلية الكثيرة لأوروبا ستمنع قضايا المنطقة من أن تحظى بالأولوية في أجندتها السياسية.

من جانبه، أشار السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد السابق لجامعة الدول العربية، إلى اتفاقه الكامل مع طرح الإعلامي شريف عامر، مؤكدا أن خسارة إسرائيل لمعركة الرأي العام في معظم المجتمعات الغربية، وفي مقدمتها أمريكا يعد "أمرا غريبا للغاية وغير مسبوق تاريخيا".

ونوه أن السوشيال ميديا أوصلت الحقائق للغربيين، لافتا إلى أنهم بدأوا يشاهدون عبر هواتفهم ما تتجاهله القنوات الإخبارية الغربية تماما من جرائم تتركب ضد الفلسطينيين.

وأضاف أن إسرائيل أقرت بخسارة حرب السوشيال ميديا، وتعمل حاليا على شراء منصات رقمية وإعادة توجيه الدفة لمصلحتها.

وأوضح أن إسرائيل تعمل عبر مسارين، الأول مسار العلاقات العامة الرأي العام، والثاني مسار القوى السياسية، لافتا إلى أن هناك أحزابا وقوى سياسية يمينية تدعم الصداقة والتعاون الكامل مع إسرائيل، داخل الدول والحكومات الغربية التي تدعم الحقوق والدولة الفلسطينية.

واستشهد بتجربة عمله في البرازيل، التي شهدت فيها الساحة السياسية تقلبات حادة من تأييد الحقوق الفلسطينية إلى دعم هائل لإسرائيل في ظل الإدارة السابقة، قبل أن تعود لدعم فلسطين مجددًا مع تولي الرئيس الحالي لولا دا سيلفا.