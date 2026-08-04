بيترو يكرر مجددا اتهامات تزوير الانتخابات الرئاسية في كولومبيا

جدد الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته، جوستافو بيترو، الاثنين، مزاعمه بوقوع تزوير في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو، والتي خسرها حزبه بفارق ضئيل أمام الزعيم المحافظ أبيلاردو دي لا إسبرييلا.

وخلال مؤتمر صحفي استمر ساعة، زعم بيترو أن نتائج آلاف محاضر فرز الأصوات تعرضت للتلاعب من قبل مبرمجين بعد إرسالها إلى مقر الهيئة الوطنية للسجل المدني، الجهة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات في البلاد.

ورفض مراقبون دوليون والسلطات الانتخابية الكولومبية هذه الاتهامات، بعدما أعلنت في أواخر يونيو فوز المحامي المحافظ أبيلاردو دي لا إسبرييلا بالانتخابات متقدما على حليف بيترو، إيفان سيبيدا، بفارق 250 ألف صوت. ومن المقرر أن يبدأ دي لا إسبرييلا ولايته الرئاسية التي تستمر أربع سنوات يوم الجمعة المقبل، بعد أداء اليمين الدستورية أمام جلسة مشتركة للكونجرس.

ويرفض بيترو، المعروف بانتقاداته المستمرة للمؤسسة السياسية في كولومبيا، الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية. واتهم يوم الاثنين، السلطات الانتخابية بإدارة انتخابات "غامضة" جرى التلاعب بها من قبل قوى أجنبية، مشيرا إلى أن المسؤولين لم يتيحوا البيانات الوصفية الخاصة بمحاضر الفرز التي جرى مسحها ضوئيا ونشرها على موقع إلكتروني يتيح للمواطنين مراجعة نتائج جميع مراكز الاقتراع.

وقال بيترو: "نحن نواجه أزمة مؤسساتية عميقة... وما سيحدث هو تنصيب رئيس غير شرعي".

وبموجب القانون الكولومبي، لا يملك بيترو سوى خيارات محدودة لمنع دي لا إسبرييلا من أداء اليمين هذا الأسبوع، بعدما صدق القضاة المختصون بالانتخابات رسميا على فوزه.