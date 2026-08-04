ناورو تغير اسمها رسميا إلى جمهورية ناويرو

أعلن رئيس دولة ناورو، الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ، تغيير اسم البلاد رسميا إلى "جمهورية ناويرو"، بما يتوافق مع طريقة الكتابة والنطق في اللغة الوطنية.

وسيتغير الرمز الدولي للبلاد من "إن آر يو" إلى "إن آر أو"، كما سيُعرف سكانها باسم "دي-ناويرو" بدلا من "ناورويين". وينطق الاسم الجديد "ناو-إيرو"، بدلا من النطق الشائع سابقا في الخارج "ناو-رو".

وأوضح بيان نشرته الحكومة، الخميس، أن هذه الخطوة تعيد الدولة الجزيرة النائية في جنوب المحيط الهادئ إلى اسمها التقليدي.

وأضاف بيان حكومي سابق أن اسم "ناورو" انتشر دوليا فقط لأن الاسم المحلي كان يصعب على الأجانب نطقه، وكان استخدامه بدافع التيسير وليس اختيارا من الدولة.

وقال الرئيس ديفيد أديانج عند طرح التعديل على البرلمان في يناير: "يهدف هذا التغيير إلى تكريم تراث أمتنا ولغتنا وهويتنا بصورة أكثر إخلاصا".

وحظي التعديل الدستوري المقترح بموافقة أعضاء البرلمان في جولتي التصويت المطلوبتين، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان قد دخل حيز التنفيذ رسميا.

ويبلغ عدد سكان ناويرو نحو 12 ألف نسمة، ما يجعلها ثالث أصغر دولة في العالم من حيث عدد السكان بعد توفالو ومدينة الفاتيكان.

وكانت الجزيرة المرجانية الصغيرة مستعمرة ألمانية، ثم خضعت لإدارة أستراليا قبل أن تنال استقلالها وتصبح جمهورية عام 1968.

وشهدت البلاد تقلبات كبيرة، إذ حقق تعدين الفوسفات ثروات هائلة في سبعينيات القرن الماضي، قبل أن ينهار القطاع، مما دفعها إلى حافة الانهيار الاقتصادي في تسعينيات القرن الماضي.

وتعد ناويرو اليوم من أكثر دول العالم عرضة لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر بسبب تغير المناخ، ما دفع الحكومة إلى السعي لجذب استثمارات أجنبية عبر برنامج للحصول على الجنسية مقابل الاستثمار، بهدف تمويل نقل السكان والبنية التحتية بعيدا عن البحر الزاحف.