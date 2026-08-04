ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 6 آلاف قتيل

أعلن مسؤولون، يوم الاثنين، أن حصيلة قتلى الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في أواخر يونيو ارتفعت إلى أكثر من 6 آلاف شخص.

وبلغ عدد الوفيات المؤكدة 6125 شخصا، وفقا لأحدث الأرقام التي أعلنها رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريجيز.

ومن المتوقع أن ترتفع الحصيلة أكثر، إذ تشير تقديرات غير رسمية إلى أن ما بين 17 ألفا و29 ألفا و500 شخص لا يزالون في عداد المفقودين.

وقال رودريجيز إن عمليات إزالة الأنقاض مستمرة، حيث تمكنت الفرق من رفع نحو 350 ألف طن من الركام، أي ما يعادل نحو 5ر16% من إجمالي 1ر2 مليون طن من الحطام، وفقا لتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وضرب زلزالان بقوة 2ر7 و5ر7 درجة البلاد في 24 يونيو، متسببين في دمار واسع وإعلان حالة الطوارئ على المستوى الوطني.