الخماسية تكثف مشاوراتها مع القوى السودانية لدفع العملية السياسية

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، الاثنين، إن خمس منظمات دولية تُعرف باسم "الخماسية" المعنية بالسودان واصلت مشاوراتها مع الأطراف السياسية السودانية دعما لعملية سياسية شاملة.

وتضم الخماسية كلا من الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد) وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "استنادا إلى المشاورات الاستطلاعية التي عُقدت في أديس أبابا خلال يونيو، أجرت الخماسية خلال الأيام الأخيرة مشاورات مع قادة سياسيين مدنيين سودانيين، وواصلت مناقشة مقترحات ورؤى بشأن سبل دفع العملية السياسية، بما في ذلك من خلال إجراءات لبناء الثقة".

وأضاف حق أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو، يواصل التواصل مع جميع الأطراف، وحثهم على تقديم التزامات ملموسة لخفض التصعيد والانخراط في حوار جاد يفضي إلى وقف الأعمال العدائية.

وأوضح المتحدث أن هافيستو أجرى، الأحد، اتصالا مع وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم، لبحث آخر التطورات في السودان والاستعدادات لزيارته المرتقبة إلى الخرطوم.

وأضاف أن هافيستو يواصل أيضا التواصل مع محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، لمناقشة إجراءات عملية لخفض التصعيد.

وتخوض قوات الدعم السريع حربا أهلية ضد القوات المسلحة السودانية منذ أبريل 2023.