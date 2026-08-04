قال المهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الذهب "قابل للصعود أو الهبوط"، لافتا إلى معاودة التراجع والتحرك العرضي مجددًا ليدور حول مستويات 4000 إلى4050 دولار للأوقية، وذلك مع عودة التهدئة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الحدث اليوم" أن هناك مسارين للطلب المحلي على الذهب، الأول يمثل شراء الذهب من أجل الادخار المتمثل في السبائك والجنيهات، والثاني يمثل الشراء بغرض الاقتناء والزينة المتمثل في المشغولات الذهبية.

ونوه أن سوق المشغولات الذهبية يعمل بشكل عادي وطبيعي، مشيرا إلى استمرار الإقبال على الشراء سواء للزواج أو أصحاب المناسبات الاجتماعية والهدايا بغض النظر عن ارتفاع السعر أو انخفاضه.

ولفت إلى أن سوق السبائك يشهد "تراجعا"، موضحا أن انخفاض السعر يدفع الراغبين في الشراء لتعليق قراراتهم انتظارًا للمزيد من هبوط الأسعار، مؤكدا أن سوق بيع وشراء السبائك "مُعلق" لغياب الرؤية الواضحة حول اتجاهات الذهب المقبلة.

وأوضح أن سوق البيع يواجه امتناعا لوقوع بعض المستثمرين في شراء الذهب بأسعار مرتفعة عندما كان الجنيه الذهب بـ 60 ألف جنيه والجرام بـ 7500 جنيه، لافتا إلى عدم استعدادهم للبيع بالخسارة بالأسعار الحالية التي بلغت 5800 للجرام، وانتظارهم لمعاودة الارتفاع مجددًا.