وزير خارجية لبنان: انفجار مرفأ بيروت جريمة ولابد من كشف الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة للضحايا

قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، إن انفجار مرفأ بيروت لم يكن مجرد حادث عابر، بل "جريمة سبقها إهمال وتآمر"، مؤكدًا ضرورة كشف الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة للضحايا.

وأضاف وزير الخارجية اللبناني، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" بمناسبة ذكرى انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس، "بيروت انفجرت في لحظة ولم تنكسر".

وتابع "أن اللبنانيين يستذكرون شهداء الرابع من أغسطس وسيبقون أوفياء لدمائهم حتى تُقال الحقيقة كاملة"، معتبرًا أن ما جرى "لم يكن قدرًا بل نتيجة إهمال وتآمر، أعقبهما "تلكؤ وتباطؤ وتواطؤ" حال دون كشف الحقيقة حتى اليوم.

وشدد وزير الخارجية على أن بيروت، التي نهضت من ركامها، لا تنتظر شفقة من أحد، بل تطالب بـ"عدالة لا تُساوَم، وحقيقة لا تبقى رهينة الحسابات والخوف والتستر والتخاذل"، في تأكيد على استمرار المطالبة بمحاسبة المسؤولين وإنصاف الضحايا وعائلاتهم.