أثار مقطع فيديو نشرته الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تفاعلا واسعا، بعدما تحدثت عن قضاء إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي.

وظهرت إلهام شاهين في الفيديو وهي تقف أمام البحر، وقالت: "أجواء الساحل تجنن.. أنا السنة دي هقعد من أول أغسطس لآخر سبتمبر"، لتنهال التعليقات من متابعيها، بين من تمنى لها إجازة سعيدة، وآخرين علقوا على ارتفاع تكلفة قضاء الإجازات في الساحل.

وكتب أحد المتابعين تعليقا جاء فيه: "لو إنتي اللي هتقعدي من أغسطس لسبتمبر، إحنا اللي هنقعد.. هو إحنا نقدر على إيجار يوم واحد؟".

ولم تتجاهل إلهام شاهين التعليق، إذ ردت عليه قائلة: "ربنا يسعد كل الناس.. السعادة أشياء كثيرة، وليس الساحل فقط"، مؤكدة أن السعادة مفهوم نسبي يختلف من شخص لآخر، ولا يرتبط بمكان بعينه.

ومؤخرا احتفت الفنانة إلهام شاهين بمشاركتها في بطولة فيلم "حين يكتب الحب" أول فيلم طويل للمخرج محمد هاني، واول فيلم للكاتبة سجى الخليفات، و يشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد الفيشاوي، معتصم النهار، شيري عادل، جميلة عوض، سوسن بدر، نانسي صلاح، إلهام صفي الدين، وشريف حافظ.