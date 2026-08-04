قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إن الجهود مستمرة مع الأطراف لخفض التصعيد في المنطقة، مؤكدا أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن، وأن المهم هو العودة للمسار الدبلوماسي.

وأضاف الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي بالدوحة، أن التركيز الآن هو على خفض التصعيد وفتح مضيق هرمز والمسار الدبلوماسي، وذلك وفقًا لما نشرته شبكة «الجزيرة».

وأوضح أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحث هاتفيًا مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، جهود خفض التصعيد في المنطقة، وجدد دعم قطر مساعي التوصل لاتفاق شامل يحقق السلام في المنطقة.

وقال المتحدث إن وزير الخارجية أكد ضرورة التزام الأطراف بالحوار، وتنفيذ مذكرة التفاهم التي توصلت إليها الولايات المتحدة وإيران في يونيو الماضي.

من جهته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الثلاثاء، استمرار المحادثات مع إيران، مضيفا أن الحديث جار حاليا بشأن إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل اليوم.

وقال ترامب، الاثنين، إن ثمة محادثات جارية مع إيران، محذرا من أنها تمثل «فرصة أخيرة» لطهران لإبرام اتفاق جيد ينهي الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر، إلا أن إيران نفت إجراء أي مفاوضات أو وجود خطط لذلك.

وتشير هذه التصريحات المتضاربة إلى ضآلة فرص التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب في المستقبل القريب.

وقال ترامب لصحفيين خلال فعالية في البيت الأبيض، ردا على سؤال عن وضع المفاوضات: «إنها جارية حاليا»، موضحا أن الأطراف تتحدث بناء على طلب من إيران والسعودية والإمارات وقطر، من بين جهات أخرى.

وأضاف: «إنها فرصة أخيرة لهم (لإيران) لتوقيع وثيقة جيدة».

وكرر ترامب خلال اليومين الماضيين نمطا اتبعه خلال الأشهر الخمسة الماضية، وهو الإعلان عن خطط لشن «هجمات واسعة» على إيران، قبل أن يقرر إلغاءها في اللحظة الأخيرة.

ونفى إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تصريحات ترامب، قائلا إنه ليست هناك أي مفاوضات مع الولايات المتحدة ولم يتحدد موعد لأي اجتماعات.

وذكر أن إيران ليس لديها خطط لاستضافة وفود أجنبية أو إرسال مفاوضين إلى الخارج في الأيام المقبلة.

وأوضح بقائي أن جميع المفاوضين الإيرانيين موجودون حاليا داخل البلاد، باستثناء وزير الخارجية عباس عراقجي، الذي يقوم بزيارة دينية للعراق.

وقال إن المحادثات الوحيدة الجارية هي المناقشات مع سلطنة عمان بخصوص إدارة مضيق هرمز.