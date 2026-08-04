يستضيف مركز إبداع سينما الهناجر في السابعة مساء بعد غد الخميس، لقاء جديد من سلسلة «صالون السينما»، والتي يقدمها المخرج السينمائي أحمد فؤاد درويش، وذلك ضمن برنامج الأنشطة الثقافية التي نظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، في المراكز التابعة له.

يناقش الصالون في حلقة هذا الشهر مراحل تطور شهادة الثانوية العامة في مصر خلال الفترة من عام 1956 وحتى عام 2026، وكيف انعكست على شاشة السينما.

ويتضمن الصالون عرض مختارات من الفيلم الروائي «إعدام طالب ثانوي»، بوصفه أحد الأعمال السينمائية التي تناولت قضايا التعليم والمجتمع، وما يرتبط بها من تحولات اجتماعية وفكرية، بما يفتح المجال للنقاش حول انعكاس هذه المتغيرات على الواقع المصري.

ويستضيف الصالون الخبير التربوي الدكتور عصام الدين هلال، العميد الأسبق لعدد من كليات التربية بالجامعات المصرية، وحوار يتناول تطور منظومة الثانوية العامة، وأبعادها التربوية والاجتماعية، وتأثيرها في تشكيل مسارات أجيال متعاقبة، من خلال قراءة تاريخية وثقافية لتطور هذا الملف على مدار سبعة عقود.

وتأتي الأمسية ضمن جهود وزارة الثقافة المصرية في تقديم فعاليات تجمع بين السينما والمعرفة، وتوظف الفنون كوسيلة لقراءة القضايا المجتمعية، وإثراء الحوار الثقافي حول التحولات التي شهدها المجتمع المصري عبر مختلف المراحل.