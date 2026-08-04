رويترز: إصابة سفينة بضائع بمقذوف قرب مضيق هرمز

أفادت مصادر أمنية بحرية، اليوم الثلاثاء، بإصابة سفينة بضائع صلبة سائبة بمقذوف قرب مضيق هرمز.

وأضافت المصادر في تصريحات لوكالة «رويترز»، أن طاقم السفينة غادرها، قائلة إن أحد البحارة في عداد المفقودين.

وقالت وكالة «بلومبرج»، إن حركة المرور عبر مضيق هرمز لا تزال محدودة للغاية، في ظل تزايد المخاوف المتعلقة بالسلامة لدى مالكي السفن وأطقمها الذين يدرسون العبور عبر الممر المائي، وذلك بعد الهجمات التي استهدفت السفن في المضيق.

وظلت حركة الشحن البحري ضعيفة الثلاثاء، بعدما عبرت ست سفن أصغر حجمًا في الاتجاهين الاثنين، مع تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها بالقرب من إيران، بما في ذلك سفن شحن بضائع سائبة وناقلات غاز بترولي مسال، وذلك وفقًا لبيانات شركة «كبلر».

كما عبرت ناقلة نفط خام فارغة من طراز Aframax تحمل اسم Tiyara، خاضعة لعقوبات أمريكية، إلى الخليج العربي دون تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال، بعدما ظلت راسية قبالة سواحل عُمان منذ أوائل يوليو.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الثلاثاء، استمرار المحادثات مع إيران، مضيفا أن الحديث جار حاليا بشأن إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل اليوم.

وقال ترامب، الاثنين، إن ثمة محادثات جارية مع إيران، محذرا من أنها تمثل «فرصة أخيرة» لطهران لإبرام اتفاق جيد ينهي الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر، إلا أن إيران نفت إجراء أي مفاوضات أو وجود خطط لذلك.

وتشير هذه التصريحات المتضاربة إلى ضآلة فرص التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب في المستقبل القريب.

وقال ترامب لصحفيين خلال فعالية في البيت الأبيض، ردا على سؤال عن وضع المفاوضات: «إنها جارية حاليا»، موضحا أن الأطراف تتحدث بناء على طلب من إيران والسعودية والإمارات وقطر، من بين جهات أخرى.

وأضاف: «إنها فرصة أخيرة لهم (لإيران) لتوقيع وثيقة جيدة».

وكرر ترامب خلال اليومين الماضيين نمطا اتبعه خلال الأشهر الخمسة الماضية، وهو الإعلان عن خطط لشن «هجمات واسعة» على إيران، قبل أن يقرر إلغاءها في اللحظة الأخيرة.

ونفى إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تصريحات ترامب، قائلا إنه ليست هناك أي مفاوضات مع الولايات المتحدة ولم يتحدد موعد لأي اجتماعات.

وذكر أن إيران ليس لديها خطط لاستضافة وفود أجنبية أو إرسال مفاوضين إلى الخارج في الأيام المقبلة.

وأوضح بقائي أن جميع المفاوضين الإيرانيين موجودون حاليا داخل البلاد، باستثناء وزير الخارجية عباس عراقجي، الذي يقوم بزيارة دينية للعراق.

وقال إن المحادثات الوحيدة الجارية هي المناقشات مع سلطنة عمان بخصوص إدارة مضيق هرمز.