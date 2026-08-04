مصدر إيراني لـ رويترز: نرفض أي مقترح لا يمنحنا السيطرة الكاملة على مضيق هرمز

قال مصدر إيراني كبير لوكالة «رويترز» إن طهران تبحث خطة مؤقتة بشأن مضيق هرمز مع سلطنة عمان تمنح طهران «سيطرة كاملة» على حركة الشحن الداخلة.

وأضاف أن مسار الملاحة الخارج من مضيق هرمز سيمر عبر طريق بين إيران وعمان، وأن عمان ستسمح للسفن بالمغادرة بعد إخطار طهران.

وأشار إلى أن الخطة ستمنح طهران القدرة على رصد حركة الملاحة الخارجة من مضيق هرمز والتدخل عند الضرورة.

وذكر أنه من المستبعد أن تقبل طهران أي بديل آخر لإعادة فتح مضيق هرمز.

وأمس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إنه لا توجد في الوقت الراهن أي مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدًا أن المحادثات الجارية تقتصر على سلطنة عُمان وتركز على ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر» للأنباء، أوضح بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: «حتى لا يكون هناك أي لبس، أؤكد أننا لا نجري حاليًا مفاوضات مع الولايات المتحدة، وإنما نجري مباحثات ثنائية مع سلطنة عُمان بهدف التوصل إلى تفاهم بشأن مسار يضمن العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز».

وأضاف أن طهران تسعى، بالتشاور والتعاون مع مسقط، إلى تحديد مسار مؤقت يضمن سلامة الملاحة في المضيق، مشيرًا إلى أن هذه المفاوضات تتم بين دولتين ساحليتين، وأن أي ملفات تتعلق بالعلاقات الإيرانية الأمريكية ستُبحث في مرحلة لاحقة وفقًا لتطورات الأوضاع.