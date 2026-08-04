استطلاع: نحو 12% من البالغين في ألمانيا يمتلكون عملات مشفرة

يمتلك حاليا نحو تسعة ملايين شخص في ألمانيا فوق 18 عاما عملات مشفرة. ويعادل ذلك 8ر12% من إجمالي السكان البالغين، وفقا لاستطلاع أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة "بيرينج بوينت" للاستشارات الإدارية والتكنولوجية.

وأظهر الاستطلاع أن 9ر4% من المشاركين سبق لهم امتلاك بيتكوين أو غيرها من العملات المشفرة، لكنهم خرجوا بالفعل من السوق. كما أشار إلى وجود شريحة تمثل 4ر11% من السكان، أي نحو 9ر7 مليون شخص، لا يمتلكون حاليا عملات رقمية، لكنهم يستطيعون تصور شرائها مستقبلا. في المقابل، لا تزال الغالبية العظمى من البالغين في ألمانيا تنظر إلى هذه الفئة من الأصول الرقمية بتحفظ، حيث لا يمتلك 4ر67% عملات مشفرة ويستبعدون تماما الاستثمار فيها مستقبلا.

وكشف الاستطلاع عن وجود فروق واضحة بين الجنسين والفئات العمرية، إذ يمتلك 8ر18% من الرجال عملات رقمية، مقابل 2ر7% فقط من النساء. وبين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاما، يمتلك ما يقرب من ثلثهم (4ر28%) عملات مشفرة، في حين لا تحظى هذه الفئة من الاستثمارات باهتمام يُذكَر بين من هم فوق 55 عاما.

ولا تزال عملة بيتكوين تتصدر سوق العملات المشفرة في ألمانيا بفارق كبير، إذ يحتفظ بها 6ر74% من المستثمرين النشطين في هذا المجال. وتأتي بعدها عملة إيثريوم في المرتبة الثانية بنسبة 1ر33%، بينما يستثمر 7ر22% في عملة سولانا. كما سجلت عملات "إكس آر بي" نسبة 1ر18%، و"كاردانو" نسبة 6ر13%، و"دوج كوين" نسبة 13%.

وفي الوقت نفسه، أظهر الاستطلاع وجود وعي واضح بالمخاطر بين السكان، إذ اعتبر نحو ثلث المشاركين (7ر32%) أن العملات المشفرة تعد في المقام الأول منتجا عالي المضاربة.