كوريا الجنوبية تحتج بقوة على مطالبة اليابان بجزيرة دوكدو وتطالبها بسحب فوري لكتابها الأبيض

أعربت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن احتجاجها الشديد على مزاعم اليابان في التقرير الأبيض للدفاع بشأن جزر دوكدو، الواقعة في أقصى شرق البلاد، وطالبتها بالسحب الفوري لهذه المزاعم، بحسب ما أوردته وكالة "يونهاب " الكورية الجنوبية للأنباء.

واستدعت وزارة الخارجية الكورية، كازوو تسوتشيا، نائب رئيس بعثة السفارة اليابانية في سول، للإعراب عن احتجاجها الشديد.

ونقلت يونهاب عن بارك دو-سون، المتحدث باسم الوزارة، قوله في مؤتمر صحفي دوري، : "تحتج الحكومة بشدة على المطالبة الإقليمية غير العادلة والمتكررة من قبل اليابان بسيادتها على جزر دوكدو، وتدعو إلى سحبها الفوري"، مؤكدًا أن الجزر هي "بلا شك" أرض كورية جنوبية وفقا "للتاريخ والجغرافيا والقانون الدولي".

وأضاف المتحدث: "تعيد الحكومة التأكيد على أن مطالبة اليابان غير العادلة ليس لها أي تأثير على سيادتنا على دوكدو، وتعلن أننا سنرد بحزم على أي استفزازات من قبل اليابان بشأن دوكدو".

كما استدعى كيم هاك-جو، المدير العام للسياسة الدولية في وزارة الدفاع الكورية، تاكيشي ناجايوشي، الملحق العسكري بالسفارة اليابانية، لتقديم احتجاج له والمطالبة بسحب فوري لمطالبات اليابان بالجزر.

وفي الوقت الذي أعاد فيه الكتاب الأبيض تأكيد مطالبة اليابان بدوكدو، شدد أيضا على أهمية العلاقات الثنائية مع كوريا الجنوبية، واصفا إياها بشريك وجار مهم في التصدي للتحديات العالمية المشتركة.

وتسعى طوكيو إلى تعميق التعاون مع سول، وسط العلاقات العسكرية والاقتصادية المتنامية لكوريا الشمالية مع روسيا والصين، والتي تشكل تهديدا متزايدا لدول المنطقة.

وكانت الحكومة اليابانية أصدرت الكتاب الأبيض السنوي بعد اجتماع مجلس الوزراء في وقت سابق اليوم، مجددة مطالبتها الإقليمية بدوكدو.