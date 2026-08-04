من المقرر أن يعقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اجتماعا عبر تنقية الفيديو اليوم الثلاثاء لمناقشة وصول عشرات الآلاف من المهاجرين لجيب سبتة الإسباني، الذي أدى لاندلاع خلاف بين إسبانيا والكثير من الدول الأوروبية.

وكان نحو 60 ألف شخص قد وصلوا إلى سبتة الأسبوع الماضي قادمين من المغرب، معظمهم عن طريق السباحة. وقد لقى ما لا يقل عن 72 مهاجرا حتفهم أثناء محاولتهم العبور.

مع ذلك، عادت الأغلبية الآن إلى المغرب. وقدرت مدريد عدد المهاجرين المتبقين بنحو 2500 ، قائلة إن عمليات الإعادة لم تكتمل بعد.

وقبل الاجتماع، اقترحت المفوضية الأوروبية تعزيز أنظمة التحذير المبكر الخاصة بالحدود وتحسين الدعم المالي للمغرب.

وعلى الرغم من أنه ما يزال لم يتضح ما الذي أدى إلى التدفق المفاجئ للمهاجرين، وضع هذا التدفق مسألة الهجرة بالغة الحساسية في صدارة أجندة الاتحاد الأوروبي.