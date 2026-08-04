رئيس الوزراء المجري: محطة باكس النووية تفادت بأعجوبة تعرضها للإغلاق التام

قال رئيس الوزراء المجري، بيتر ماجيار، اليوم الثلاثاء، إن محطة باكس للطاقة النووية في المجر، تفادت بأعجوبة تعرضها للإغلاق التام، وذلك بعد انخفاض منسوب المياه في نهر الدانوب إلى مستويات قياسية خلال موجة الحر الحالية، موضحا أنها تعمل الآن بنسبة 12% من طاقتها.

وكتب ماجيار على صفحته على فيسبوك، صباح اليوم الثلاثاء: "عند حوالي الساعة 0130 صباحا (2330 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين)، كنا على بعد بضعة ملليمترات فقط من الإغلاق التام".

وأضاف رئيس الوزراء المجري: "لكن بعد ذلك توقف انخفاض منسوب المياه في نهر الدانوب، وبحلول الصباح ارتفع بمقدار 5ر1 سنتيمتر".

وأوضح ماجيار أن المحطة تقوم حاليا بتشغيل توربينها الأخير "في ظل ظروف آمنة".

وتضم محطة باكس، التي تساهم عادة بثلث استهلاك الكهرباء في المجر، أربع وحدات للمفاعلات، وتقع على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب العاصمة بودابست، وتحصل على مياه التبريد من نهر الدانوب، الذي وصل منسوبه حاليا في المجر إلى أدنى مستوياته التاريخية.

جدير بالذكر أن المجر، شأنها شأن الدول الأوروبية الأخرى، تعاني حاليا من موجة حر شديدة.