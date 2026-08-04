مسئول إيراني: محادثاتنا مع عُمان بشأن هرمز تهدف لوضع ترتيبات مؤقتة

صرح سعيد آجرلو عضو لجنة التفاوض الإيرانية بأن هدف إيران من المحادثات مع سلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز هو "وضع ترتيبات مؤقتة" تتراوح مدتها بين شهر وثلاثة أشهر، وتكون فيها إيران هي الطرف المهيمن، على حد تعبيره.

وقال آجرلو في تصريح لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن "أساس المفاوضات هو إرساء ترتيبات إيرانية، لأن إيران هي التي تتولى مهام الأمن وإزالة الألغام والخدمات البحرية. نحن نتفاوض فقط مع الجانب العماني".

وأضاف: "نؤكد أنه لا ينبغي للنظام القانوني للمرور عبر مضيق هرمز أن يعود إلى وضعه السابق للحرب"، حين لم تكن أي دولة تسيطر على حركة الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي.

وأشار آجرلو إلى أن الولايات المتحدة انتهكت المادة الخامسة من المذكرة المتفق عليها في يونيو الماضي، وذلك بفتح ممر جنوبي عبر المضيق بالقرب من الساحل العماني.

وتنص هذه المادة على أن "إيران ستبذل قصارى جهدها لترتيب المرور الآمن للسفن التجارية مجانا لمدة 60 يوما، وذلك حصرا في المسار الممتد من الخليج إلى بحر عمان وبالعكس".

وقال آجرلو: "يجب تسوية مسألة المادة الخامسة أولا"، مضيفا أن "الالتزامات الأخرى الواردة في المذكرة - المتعلقة بإنهاء الحرب، ووقف إطلاق النار في لبنان، والإعفاء من العقوبات، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية- يجب معالجتها قبل الانتقال إلى الخطوات التالية، فنحن لم نصل إلى تلك المرحلة بعد".

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أمس، بأن المسار الذي يجري التفاوض عليه مع سلطنة عمان سيكون ممرا واحدا، بدلا من مسارين (أحدهما قرب الساحل الإيراني والآخر قرب الساحل العماني) كان قد جرى بحثهما سابقا.

وأوضح بقائي أن هذا المسار الأوسط مخصص للاستخدام المؤقت إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن مسار دائم.