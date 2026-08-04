الكويت تدين انتهاكات الاحتلال في غزة وتطالب المجتمع الدولي بضمان حماية المدنيين

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ولا سيما استهداف المدنيين والمنشآت الصحية، وما أسفر عنه ذلك من سقوط ضحايا، من بينهم نساء وأطفال، في انتهاكٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويقوّض جهود الدول الوسيطة والأطراف المعنية لتنفيذ مراحله اللاحقة، ويزيد من معاناة المدنيين.

ودعت دولة الكويت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته، وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والمنشآت الطبية، وتأمين وصول المساعدات دون عوائق، وصولًا إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

وصدر مساء أمس الاثنين، بيان مشترك صادر عن الوسطاء مصر وقطر وتركيا، بشأن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة.

وقال البيان، إن مصر وقطر وتركيا تعرب بصفتهم الدول الوسيطة، عن إدانتها واستنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولاسيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية، وسقوط أعداد من الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، بما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد الوسطاء على ضرورة التزام إسرائيل بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، والوفاء الكامل بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدين أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل خرقًا للاتفاق، ويقوض الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية منه خاصة عقب إعلان حركة حماس والفصائل الفلسطينية موافقتها على خارطة الطريق لاسيما حصر السلاح، ويهدد مسار التهدئة ويزيد من معاناة المدنيين في قطاع غزة.

وجدد الوسطاء دعوتهم إلى ضمان الحماية الكاملة للمدنيين والمنشآت الطبية والعاملين في المجال الإنساني، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى جميع أنحاء القطاع دون عوائق.

كما دعا الوسطاء المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته، وممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاق وقف إطلاق النار، بما يضمن استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام.