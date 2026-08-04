الخارجية الفلسطينية: حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تنظر إلى السلام كغاية إنما كعائق

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومواصلة عدوانها وارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

وأكدت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء - أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك بنود اتفاق وقف إطلاق النار المنبثق عن خطة الرئيس الأمريكي للسلام، والتنصل من التزاماته بموجبه، إضافة إلى تقويض الجهود المتواصلة والمسئولة التي يبذلها الوسطاء، يمثل دليلا واضحا على غياب الإرادة السياسية لدى حكومة الاحتلال لإنهاء العدوان واحترام التعهدات والالتزامات المترتبة عليها، واستكمالها لمخطط الإبادة والتهجير بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن استمرار الاحتلال في استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية والمرافق الإنسانية، ومواصلة سياسة القتل والتدمير والتجويع رغم وجود اتفاق واضح لوقف إطلاق النار، يؤكد أن حكومة الاحتلال الحالية لا تتعامل مع الاتفاق باعتباره التزاما يجب احترامه، بل أداة مؤقتة لإدارة العدوان وإعادة ترتيب الوقائع بما يخدم أهداف الحكومة الإسرائيلية الحالية.