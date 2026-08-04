الحوثيون يعلنون ضرب «هدف حساس» في مطار نجران بالسعودية

أعلنت مليشيا الحوثي اليمنية، اليوم، عن استهداف ما وضفته بـ«هدف حساس» في مطار نجران بالمملكة العربية السعودية، وذلك بطائرة مسيرة.

وزعم المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان، أن الإصابة كانت دقيقة، مُدعيًا أن هذا الاستهداف يأتي ردًا على خرق السعودية للأجواء في محافظتي صعدة وحجة بطيرانه المسير.

وتعهد بأن «أي خرق للأجواء اليمنية لن يمر دون رد وعقاب»، بحسب نص البيان.

وأعلن الحوثيون فرض حصار بحري على السعودية، وتبنوا منذ ذلك الحين هجمات استهدفت ناقلات ومنشآت نفطية في أرجاء السعودية، كما أعلن التحالف الذي تقوده المملكة شن ضربات على مواقع لهم في اليمن.

وأعلن الحوثيون في 25 يوليو استهداف مواقع وصفوها بـ«الحساسة» لنقل النفط داخل السعودية، تربط حقول المنطقة الشرقية بمنشآت التصدير على البحر الأحمر.

وجاءت تلك الهجمات بعد ساعات من غارات جوية سعودية استهدفت مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين في ميناء الحديدة، كما تعرضت سفينة تجارية سعودية ثالثة لهجوم في البحر الأحمر، في مؤشر على اتساع نطاق المواجهة بين الطرفين.