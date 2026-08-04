الرئيس الإيراني: لن أستقيل وسأصمد

تعهد الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان، بالبقاء في منصبه، قائلًا: «لن أستقيل وسأصمد».

وقال بزشكيان، في مقابلة تلفزيونية المقرر بثها عبر وكالة «مؤسسة الإذاعة والتلفزيون» الإيرانية: «إذا قدمت استقالتي، فسأعلن رسميًا أنني استقلت».

وجاء نفي بزشكيان استقالته في وقت صرح فيه الأمين العام لحزب الله الإيراني محمد باقر خرازي، أن بزشكيان استقال أو هدد بالاستقالة من منصبه 28 مرة.

وقال خرازي، وهو شقيق زوجة مسعود خامنئي، أحد أبناء علي خامنئي، إن مجتبى خامنئي حذّر رسميًا وعلنًا من أنه إذا قدّم مسعود بزشكيان، استقالته مرة أخرى، فسيوافق عليها.

كما كشف عن نية مجتبى خامنئي، إجراء تغييرات في المجلس الأعلى للأمن القومي.

وكان مصدر مطلع قد أبلغ «إيران إنترناشيونال» في 31 مايو الماضي، أن بزشكيان أرسل رسالة رسمية إلى مكتب مجتبى خامنئي، يطلب فيها التنحي عن منصبه.