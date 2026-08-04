شوبير يكشف تفاصيل العرض التركي للتعاقد مع إمام عاشور

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، عن تفاصيل جديدة بشأن مستقبل إمام عاشور، مؤكدًا أن لاعب الفريق الأحمر، تلقى عرضًا رسميًا من أحد الأندية التركية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح شوبير أن قيمة العرض بلغت 3.5 مليون دولار، وكان من الممكن أن ترتفع إلى ما بين 4 و5 ملايين دولار، إلا أن إدارة الأهلي رفضت مناقشة فكرة رحيل اللاعب، مستندة إلى قوة موقفها التعاقدي، إذ لا يزال عقد إمام عاشور ممتدًا لموسمين إضافيين.

وأضاف أن مسؤولي الأهلي أبلغوا اللاعب بتمسكهم الكامل باستمراره، مؤكدين أنه عنصر أساسي في مشروع الفريق خلال المرحلة المقبلة، وهو ما قوبل بتقدير من جانب إمام عاشور.

وأشار شوبير إلى أن أسرة اللاعب تفضل الاستمرار في مصر، خاصة بعد تجربته السابقة في الدوري الدنماركي، والتي لم تحقق النجاح المطلوب بسبب صعوبات اللغة والتأقلم مع الأجواء هناك.

واختتم الإعلامي تصريحاته بالتأكيد على أن ملف مستقبل إمام عاشور لم يُغلق بشكل نهائي حتى الآن، لكنه أوضح أن كل المؤشرات الحالية تصب في اتجاه استمرار اللاعب داخل صفوف الأهلي، مع استمرار بعض المناقشات حول مستقبله خلال الفترة المقبلة.