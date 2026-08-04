نواب البرلمان بسنغافورة يشككون في خطط الدولة لإزالة الغابات لبناء المنازل

أثار نواب البرلمان في سنغافورة تساؤلات بشأن خطط لبناء المنازل في اثنين من مواقع الغابات، ما تسبب في إعادة فتح النقاش عن كيفية قيام الدولة المدينة التي تعاني من ندرة الأراضي، بالموازنة بين احتياجاتها من المساكن والحفاظ على البيئة، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء.

وكانت الحكومة أعلنت الشهر الماضي عن خطط لإزالة نحو 15 هكتارا من المساحات الخضراء في غابة ماجو ومنطقة غابات تقع حول حي "جيلمان باراكس" للفنون، بهدف تطوير مساكن جديدة.

وقد تسببت المقترحات في إثارة التماسات عبر الإنترنت، وردود فعل حماسية من الجماعات المعنية بالبيئة، والسكان، والنواب من الحزبين الحاكم وحزب العمال المعارض الرئيسي في البلاد.

ومن جانبه، قال وزير الدولة للتنمية الوطنية، ألفين تان، في البرلمان اليوم الثلاثاء، خلال رده على أسئلة النواب: "سنمضي قدما، ولكن كيفية البناء تعد أمرا مهما".

وأضاف أن خطط التنمية لم يتم الانتهاء منها بعد، وأن الحكومة ستواصل إشراك المواطنين في الأمر.