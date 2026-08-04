تجنبت محطة باكس للطاقة النووية في المجر الإغلاق الكامل بأعجوبة بعد أن تراجع منسوب المياه في نهر الدانوب إلى مستويات قياسية منخفضة خلال موجة حارة، حسبما أعلن رئيس الوزراء بيتر ماجيار، اليوم الثلاثاء.

وكتب ماجيار في منشور له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صباح اليوم الثلاثاء ، : "في حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحًا (2330 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين)، كنا على مسافة بضعة ملليمترات فقط من الإغلاق الكامل".

وأضاف: "ولكن بعد ذلك توقف تراجع منسوب مياه الدانوب، وبحلول الصباح ارتفع بمقدار 5ر1 سنتيمترا".

وقال ماجيار إن المحطة النووية الوحيدة في المجر تعمل حاليا بتشغيل توربينها الأخير "في ظل ظروف آمنة".

وتقع محطة باكس، التي توفر عادة ثلث استهلاك المجر من الكهرباء، وتحتوي على أربع مفاعلات نووية ، على بعد نحو 100 كيلومترا جنوب العاصمة بودابست. وهي تسحب مياه التبريد الخاصة بفاعلاتها من نهر الدانوب، الذي يصل منسوبه في المجر حاليا إلى مستويات تاريخية منخفضة.

يشار إلى أن المجر، مثل الدول الأوروبية الأخرى، تمر حاليا بموجة حر شديد .

وتنتج المحطة، السوفيتية الصنع بمفاعلاتها الأربعة في باكس، ما يقرب من نصف إنتاج الكهرباء في المجر. وإذا تم إيقاف تشغيلها، فستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخها البالغ 44 عامًا.