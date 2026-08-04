 جندي روسي يقتل زميله و3 مدنيين في شبه جزيرة القرم - بوابة الشروق
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 2:02 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن تقليل عدد المحترفين الأجانب في الدوري؟

النتـائـج تصويت

جندي روسي يقتل زميله و3 مدنيين في شبه جزيرة القرم

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 4 أغسطس 2026 - 1:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2026 - 1:32 م

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، أن جنديا روسيا قتل زميلا له وثلاثة مدنيين، على الأقل، بالرصاص، في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا.

وقال حاكم مدينة سيفاستوبول، المطلة على البحر الأسود والمعين من قبل موسكو، ميخائيل رازفوجاييف، عبر تطبيق تليجرام، إن الجندي بدأ بإطلاق النار على زملائه العسكريين، ما أسفر عن مقتل أحد الجنود.

وأضاف رازفوجاييف أن الجندي توجه بعد ذلك إلى بلدة خميلنيتسكي القريبة، حيث قتل ثلاثة مدنيين وأصاب ثلاثة آخرين.

وأكد رازفوجاييف أن السلطات ألقت القبض على المشتبه به.

ولم تكشف السلطات على الفور عن الدافع وراء الجريمة

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك