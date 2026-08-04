جندي روسي يقتل زميله و3 مدنيين في شبه جزيرة القرم

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، أن جنديا روسيا قتل زميلا له وثلاثة مدنيين، على الأقل، بالرصاص، في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا.

وقال حاكم مدينة سيفاستوبول، المطلة على البحر الأسود والمعين من قبل موسكو، ميخائيل رازفوجاييف، عبر تطبيق تليجرام، إن الجندي بدأ بإطلاق النار على زملائه العسكريين، ما أسفر عن مقتل أحد الجنود.

وأضاف رازفوجاييف أن الجندي توجه بعد ذلك إلى بلدة خميلنيتسكي القريبة، حيث قتل ثلاثة مدنيين وأصاب ثلاثة آخرين.

وأكد رازفوجاييف أن السلطات ألقت القبض على المشتبه به.

ولم تكشف السلطات على الفور عن الدافع وراء الجريمة