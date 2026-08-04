استمرار حريق غابات كبير في شرق هولندا

لم يتم بعد السيطرة على حريق غابات كبير في محمية طبيعية بشرق هولندا، على الرغم من أن السلطات قالت إن الوضع استقر عقب أن انتشر الحريق حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت سلطات السلامة إنه تم نشر نحو 250 من رجال الإطفال ومروحيات الجيش لإخماد الحرائق في موقع الحريق.

وقد تضرر نحو 100 هيكتار. وقال متحدث باسم السلطات إن الجهود تركز على منع امتداد الحريق. وأضاف " تراجعت حدة الرياح قليلا، مما يعد أمرا جيدا".

وكان الحريق قد اندلع أمس الاثنين في محمية روسمولين الطبيعية بالقرب من الحدود الألمانية لأسباب لم يتم بعد تحديدها. وأدت الرياح وارتفاع درجات الحرارة لامتداد ألسنة اللهب سريعا بين الأشجار.