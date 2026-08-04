روسيا تسعى إلى بدء محادثات مع الصين بشأن السياحة البرية بالسيارات الخاصة بين البلدين

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أعلن وزير الاقتصاد الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، في مقطع مصور نشرته إذاعة "ماياك" عبر تطبيق تليجرام، أن روسيا تعتزم بدء محادثات مع الصين لتطوير السياحة البرية بالسيارات الخاصة بين البلدين.

وقال ريشيتنيكوف إن روسيا والصين لا تمتلكان حتى الآن معابر حدودية مخصصة لعبور سيارات الركاب، في حين يسمح حاليا بعبور الحافلات والشاحنات فقط، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف ريشيتنيكوف أن السفر بالسيارات عبر منغوليا صعب حاليا، رغم ارتفاع الطلب المحتمل على هذا النوع من الرحلات.

وأكد ريشيتنيكوف أن المباحثات بين الجانبين ستتطلب معالجة تنسيق مسارات العبور والاختلافات في الأنظمة والإجراءات والممارسات بين البلدين.

وأشار ريشيتنيكوف إلى أن هذه العملية ستستغرق وقتا قبل التوصل إلى ترتيبات نهائية.

وذكرت وكالة "تاس" في 28 يوليو الماضي أن روسيا والصين ناقشتا إمكانية إقرار نظام دائم للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول.