روسيا تدرس تقديم دعم للتجار المتضررين من الهجمات الأوكرانية على مستودعات وايلدبيريز

تدرس الحكومة الروسية تقديم حزمة دعم للتجار المتضررين بعدما تسببت الهجمات الأوكرانية التي استهدفت مستودعات شركة "وايلدبيريز"، أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في روسيا، والتي تعد النظير الروسي لشركة أمازون، في خسائر تقدر بمليارات الدولارات.

وقال مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لسرية المناقشات، إن حزمة الدعم المقترحة ستمنح التجار المتضررين فترة سماح لسداد القروض تصل إلى عام كامل، مع السماح للبنوك بإعادة هيكلة الديون دون إلزامها بتكوين مخصصات إضافية لمواجهة المخاطر، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف المصدر أن الخيارات الأخرى المطروحة تشمل تقديم قروض مدعومة لرأس المال العامل عبر مؤسسات التمويل الأصغر المدعومة من الدولة، وتقديم إعفاءات ضريبية مؤقتة أو تخفيضات في معدلات الضرائب، بالإضافة إلى إتاحة استخدام مرافق التخزين التابعة لشركة البريد الروسي المملوكة للدولة، إلى جانب مراكز لوجستية أخرى.

وأشار مصدر مطلع آخر إلى أن الاعتماد على مرافق تخزين خارج روسيا يعد خيارا مطروحا أيضا.

ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية حتى الآن بشأن الإجراءات التي سيتم تنفيذها.