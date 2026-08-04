ضبط المتهم بقتل صاحب ماكينة تصوير إثر مشاجرة بسبب خلافات عمل في الزقازيق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم بقتل صاحب ماكينة تصوير، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات عمل أمام مستشفى المبرة بمدينة الزقازيق.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارا بمقتل شاب إثر إصابته بطعنة نافذة في القلب خلال مشاجرة، وانتقل ضباط إدارة البحث الجنائي إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن المجني عليه يدعى سمير عيد، 30 عاما، ويعمل في مجال التصوير أمام مستشفى المبرة.

وكشفت التحريات الأولية أن خلافات عمل نشبت بين المجني عليه والمتهم، ويدعى حجازي م. أ، 46 عاما، بائع متجول ومقيم بمركز القنايات، تطورت إلى مشادة كلامية ثم مشاجرة، سدد خلالها المتهم طعنة نافذة للمجني عليه باستخدام سلاح أبيض، ما أدى إلى إصابته إصابة بالغة.

وجرى نقل المجني عليه إلى مستشفى المبرة في محاولة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، كما تم التحفظ على الأداة المستخدمة في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.