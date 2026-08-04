كوريا الجنوبية تصدر أعلى تحذير من الحرارة مع اقترابها من 38 درجة مئوية

أصدرت وكالة الأرصاد بكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أعلى تحذير من الحرارة في سول لأول مرة هذا العام في ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد.

ووصلت درجات الحرارة في العاصمة إلى 38 درجة مئوية بحلول منتصف اليوم، ومن المتوقع أن تتراجع إلى 29 درجة خلال الليل.

وحثت السلطات السكان على البقاء في الأماكن المغلقة حين يكون ذلك ممكنا وشرب الكثير من المياه. وخصصت سول نحو 4000 منشأة عامة كمراكز تبريد، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ووصف الرئيس لي جاي ميونج موجة الحرب التي تشهدها البلاد ، التي بدأت في أواخر يوليو الماضي بـ " الكارثة الوطنية" خلال اجتماع وزاري اليوم، قائلا إنها تزيد من صعوبة الحياة اليومية للمواطنين.