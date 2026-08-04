بولندا تدرس خفض العبء الضريبي على أكثر من مليونين من دافعي الضرائب

تعمل الحكومة البولندية على إجراء تغيرات لخفض العبء الضريبي على أكثر من مليونين من دافعي الضرائب، وذلك في الوقت الذي تتجه فيه البلاد لإجراء انتخابات العام المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي القول اليوم الثلاثاء أنه يتم دراسة فكرة رفع حد الدخل السنوي- والذي يبلغ حاليا 120 ألف زلوتي (32047 دولار) وترتفع بعده نسبة الضريبة من 12% إلى 32 %.

وأظهرت بيانات الوزارة أن عدد دافعي الضرائب المؤهلين للدخول في الشريحة الضريبية الثانية ارتفع بنسبة 26% ليصل إلى 4ر2 مليون خلال العام الماضي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الأجور سريعا.

وقال دومانسكي لإذاعة ار ام اف 24 لدى سؤاله بشأن خطط الحكومة الضريبية " نحن نعمل على جعل ذلك ممكنا قبل نهاية هذه الولاية". وأضاف أنه سيتم طرح التغيرات خلال الأسابيع المقبلة ضمن عمل الوزارة بشأن موازنة العام المقبل.

ومن شأن رفع حد الدخل للشريحة الضريبية الثانية إلى 140 ألف زلوتي خلال عام 2027 أن يكلف الحكومة 6ر11 مليار زلوتي.

ولم يتضح كيف ستمول الحكومة التكاليف الإضافية.