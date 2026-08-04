 الأهلي يعلن توقيع عقد رعاية مع «إيلانو» لمدة 4 سنوات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأهلي يعلن توقيع عقد رعاية مع «إيلانو» لمدة 4 سنوات

أحمد زاهر
نشر في: الثلاثاء 4 أغسطس 2026 - 4:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2026 - 4:03 م

أعلنت شركة الأهلي لكرة القدم، اليوم، توقيع اتفاقية رعاية استراتيجية مع شركة فالي ووتر المالكة للعلامة التجارية "إيلانو"، لمدة أربع سنوات، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكات التجارية للنادي.

ووقع الاتفاقية كل من نيرة علي، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، ومحمود زمزم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة فالي ووتر، ومحمد يحيى لطفي، رئيس الشركة المتحدة للرياضة، وذلك بحضور أحمد شمس، نائب رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، وأحمد حسام عوض، عضو مجلس إدارة النادي وعضو مجلس إدارة شركة الكرة، وأحمد عليوة، المدير التنفيذي لشركة فالي ووتر.

وتأتي الاتفاقية ضمن استراتيجية شركة الأهلي لكرة القدم لتعظيم الحقوق التجارية للنادي، وتوسيع قاعدة الشراكات مع الكيانات الوطنية الرائدة، بما يدعم خططها الاستثمارية ويعزز مواردها خلال الفترة المقبلة.


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