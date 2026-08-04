شوقي غريب يجتمع مع مسؤولي قطاعات الناشئين بالأندية لتطوير المسابقات

عقد شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا مع رؤساء ومديري قطاعات الناشئين والشباب بالأندية، في إطار حرص الاتحاد على تعزيز التواصل المستمر مع الأندية والعمل على تطوير منظومة مسابقات المراحل السنية.

وشهد الاجتماع مناقشة نظام مسابقات الناشئين لمواليد 2007 و2009 و2010 و2011، إلى جانب استعراض مواعيد إقامة المسابقات وفترات التوقف، فضلاً عن بحث أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه فرق الناشئين، بما يساهم في الارتقاء بمستوى المنافسات وتحقيق أفضل استفادة فنية.

وأكد شوقي غريب، خلال الاجتماع، أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الاتحاد وقطاعات الناشئين والشباب بالأندية، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود لتذليل العقبات وتطوير مسابقات المراحل السنية، بما ينعكس إيجابًا على إعداد اللاعبين.

واتفق الحضور على عقد اجتماعات دورية خلال الفترة المقبلة، لمتابعة مختلف الملفات المتعلقة بقطاع الناشئين، وتعزيز التعاون بين الاتحاد والأندية، بما يخدم مستقبل كرة القدم المصرية ويسهم في اكتشاف وصقل المواهب الواعدة.