زلزال يضرب المنطقة القريبة من برج بيزا المائل بإيطاليا دون إصابات أو أضرار

تعرضت المنطقة المحيطة بمدينة بيزا وسط إيطاليا لهزة أرضية اليوم الثلاثاء.

وقالت سلطات المدينة إن العديد من الناس هرعوا إلى الشوارع خوفا من وقوع أضرار كبيرة.

وتلقى رقم خدمة الطوارئ 112 مئات المكالمات بعد الزلزال الذي وقع حوالي الساعة 1015 صباحا (0815 بتوقيت جرينتش). ولم ترد تقارير أولية عن حدوث إصابات أو أضرار.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين إن قوة الهزة بلغت 3ر4 درجات. وكان مركزها على مسافة نحو 7 كيلومترات من مدينة بيزا وعلى عمق ثمانية كيلومترات.

وتشتهر بيزا في ببرجها المائل، الذي يزيد ارتفاعه عن 50 مترًا. وقالت التقارير الأولية للسلطات إنه لم يتعرض لأضرار، وأنه لا يزال مفتوحا أمام الزوار.