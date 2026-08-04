الصحة العالمية تحرز تقدما مع بدء التجارب السريرية لعلاج الإيبولا

بدأت عدد من التجارب السريرية للأدوية واللقاحات، في إطار الجهود المبذولة من أجل مكافحة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ومع ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إنه حتى في حال ثبتت فعالية تلك الأدوية واللقاحات، فإن الأمر سيستغرق شهورا قبل إتاحتها لجميع المصابين.

وفي حديثه بجنيف، قال فاسي مورثي المسؤول في منظمة الصحة العالمية، إن هناك بيانات واعدة من خلال التجارب ما قبل السريرية، والتي من المقرر أن يتم تحليلها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وأضاف أن هناك 50 مريضا تم تسجيلهم خلال أول تجربة سريرية للدواء في ثلاثة مراكز علاجية. ومن المقرر أن تشمل التجربة 10 مراكز في المجمل، إلا أن ذلك سيتطلب توفير المزيد من الكوادر المدربة من أجل متابعة المرضى بشكل صحيح.

جدير بالذكر أن هناك 25 شخصا يتلقون حاليا علاجا وقائيا محتملا.