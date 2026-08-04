أعلنت قوات الإطفاء اليونانية، اليوم الثلاثاء، أنها سيطرت إلى حد كبير على حرائق الغابات المشتعلة غرب أثينا، وذلك بعد أربع ليال متواصلة من الجهود التي بذلها المئات من رجال الإطفاء والمتطوعين.

إلا أن الخطر لم ينته بعد.

وقال متحدث باسم قوات الإطفاء إن ساعات الظهيرة الحارة بصفة خاصة لا تزال حرجة جدا. وقال يانيس أرتوبويوس لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية الإخبارية (إي آر تي): "لاحظنا أمس أن الحرائق بدأت تندلع مجددا من بؤر مشتعلة، بداية من فترة الظهيرة، مع ارتفاع درجات الحرارة وتراجع الرطوبة".

وأضاف أنه سوف يتم نشر ما يصل إلى 30 مروحية وطائرة إطفاء على مدار اليوم.

وأوضح أرتوبويوس أن المساحة الشاسعة التي اجتاحتها الحرائق مثّلت مشكلة أيضا. ففي الأيام الأولى لاندلاع الحرائق، دفعت الرياح القوية النيران إلى الأمام بسرعة هائلة. وفي الوقت نفسه، حالت العواصف الشديدة دون وصول الدعم الجوي.