محلل سياسي: التعاون في مجال الطاقة يعزز الأسس الاستراتيجية لتحالف الولايات المتحدة وتايلاند

منذ عودته إلى منصبه، زار الرئيس دونالد ترامب جنوب شرق آسيا مرة واحدة فقط وتوجه إلى ماليزيا لحضور قمة رابطة دول شرق آسيا (آسيان) التي استضافتها كوالامبور في العام الماضي. ولكن خلال مشاركته ،وقع على عدة اتفاقيات مع العديد من الدول الأعضاء في آسيان بما في ذلك تايلاند الحليف الأمني للولايات المتحدة لتعزيز المصالح الأمريكية وسط التنافس الاستراتيجي المتصاعد مع الصين. واتفقت كلتا الدولتين على التعاون بشأن سلاسل إمداد المعادن الحيوية وتعزيز الاستثمار في اقتصاد كل منهما الأخرى .

وفي تحليل نشرتخ مجلة ناشونل انتريست الأمريكية قال المحلل السياسي ديريك جروسمان ، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة جنوب كاليفورنيا إن هذا الاتفاق حظى باهتمام ضئيل نسبيا حيث طغى عليه دور ترامب البارز في الإعلان عن اتفاق سلام بين تايلاند وكمبوديا ، أدى إلى إنهاء مؤقت لعدة أشهر من الأعمال العدائية المتصاعدة.

وتتمثل الأخبار الجيدة في أن إدارة ترامب قد أتخذت بالفعل الخطوات الأولى، من خلال الاتفاق الخاص بالمعادن الحيوية والاستثمار، لإقامة تحالف أقوى مع تايلاند.

وهذا أمر مهم بصفة خاصة وسط حالة عدم اليقين الأخيرة بشأن ما إذا كان الحلفاء مازالوا يشاركون نظرة مستقبلية استراتيجية مشتركة وكيف يجب أن يتطور تعاونهم الأمني والاقتصادي. وعلاوة على ذلك أشارت بانكوك إلى رغبتها القوية في المضي قدما في مفاوضات مع الولايات المتحدة بصفة خاصة بشأن القضايا التجارية المثيرة للخلافات.

وهناك مجال واحد جاهز للبحث هو قطاع الطاقة. ويدفع اقتصاد تايلاند الذي ينمو بسرعة وقاعدة صناعية أخذة في التوسع وطموحات بأن تصبح مركزا إقليميا للذكاء الاصطناعي وبنية تحتية رقمية، إلى زيادة حادة في الطلب على الكهرباء.

وانخفض انتاج الغاز الطبيعي المحلي في خليج تايلاند تدريجيا ، مما أرغم بانكوك على الاعتماد بشكل أكبر على الغاز الطبيعي المسال المستورد لسد احتياجاتها من الطاقة. ويمثل ذلك فرصة ذهبية للولايات المتحدة .

وبوصفها واحدة من الدول الرائدة في تصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم ، تكون الولايات المتحدة في وضعية جيدة للمساعدة في تنويع إمدادات تايلاند من الطاقة بينما تعزز أمن الطاقة للبلاد على المدى الطويل.

وسوف يوفر توسيع صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال ودعم البنية التحتية للغاز وتشجيع استثمار أكبر من جانب القطاع الخاص، لتايلاند طاقة موثوقة بينما يعزز هدف واشنطن الأوسع نطاقا بأن تصبح الشريك الاقتصادي المفضل في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وسوف يعزز التعاون في مجال الطاقة الأسس الاستراتيجية لتحالف الولايات المتحدة وتايلاند . ويعد وجود طاقة موثوقة وبأسعار معقولة شرطا ضروريا على نحو متزايد لجذب الاستثمار في التصنيع المتقدم، وانتاج أشباه الموصلات والحوسبة السحابية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ، وهذه كلها قطاعات أصبحت جوهر التنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين.

ووسعت الصين على نحو مطرد وجودها الاقتصادي في تايلاند من خلال البنية التحتية والتكنولوجيات الرقمية والاستثمار الصناعي ،مما يجعل من الأهمية بالنسبة لواشنطن أن تثبت أنه يمكنها أن تقدم فوائد اقتصادية ملموسة تتجاوز التعاون الأمني. ومن خلال جعل الطاقة ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية ، لن تساعد إدارة الرئيس ترامب في تلبية احتياجات التنمية المتزايدة لتايلاند فحسب، ولكن أيضا تزيد النفوذ التجاري الأمريكي في واحد من الاقتصادات الأكثر أهمية في جنوب شرق آسيا.

ولتحقيق هذه الغاية ، يتعين على إدارة ترامب أن تستفيد من اجتماع عالي المستوى مقبل. وسوف تستضيف بانكوك في سبتمبر مؤتمر جازتك السنوي ،وهو واحد من تجمعات الطاقة الرئيسية في العالم ، حيث يشارك فيه مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى وقادة هذه الصناعة لمناقشة ملفات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين ومستقبل الطاقة العالمية .

وأشارت الإدارة الأمريكية إلى أنه ربما ترسل ممثلا رفيع المستوى ،من المحتمل أن يكون وزير الطاقة هو كريس رايت ، للمشاركة في هذا الحدث. وسواء تم التوصل إلى اتفاق رسمي أو لم يتم ، يمثل المؤتمر فرصة نموذجية للبدء في وضع الأساس لشراكة أمريكية تايلاندية أكثر شمولا في قطاع الطاقة.

ويعد التوقيت جيدا . ورغم أن الصراع الأمريكي الإيراني الأخير ربما يهدأ وربما تستأنف حركة الشحن عبر مضيق هرمز مع حلول شهر سبتمبر، كشف هذا الوضع بشكل صارخ اعتماد تايلاند المستمرعلى الطاقة المستوردة ونقاط ضعفها المرتبطة باضطرابات الإمدادات العالمية.

ولن يساعد تعزيز التعاون الثنائي في الغاز الطبيعي المسال والبنية التحتية الخاصة بالطاقة وأمن الطاقة على المدى الطويل ، تايلاند في تنويع مصادرها للطاقة فحسب، ولكن سوف يعززالوضع الاستراتيجي والاقتصادي لأمريكا في البر الرئيسي لجنوب شرق آسيا.

ومما لاشك فيه أنه ما زال التحالف بين الولايات المتحدة وتايلاند راسخا . وتستمر التدريبات العسكرية المشتركة السنوية الكوبرا الذهبية ومازال التعاون العسكري قويا وأكدت كلتا الحكومتين مجددا التزامهما بالشراكة.

ولكن التحالفات لا يمكن أن تزدهر من خلال التعاون الأمني فقط . وفي الوقت الذي توسع فيه الصين وجودها الاقتصادي عبر البر الرئيسي لجنوب شرق آسيا، يتعين على واشنطن أن تثبت أنه يمكنها أن تكون شريك تايلاند المفضل في التجارة والاستثمار وأمن الطاقة .

ونسب ترامب بالفعل لنفسه الفضل في الحفاظ على السلام على طول الحدود التايلاندية الكمبودية . ويتمثل التحدي المترتب على ذلك الآن في ضمان أن تظل أمريكا شريكا اقتصاديا لا يمكن الاستغناء عنه لواحدة من الدول الأكثر أهمية في جنوب شرق آسيا .

وإذا وصل كبار المسؤولين الأمريكيين إلى بانكوك في سبتمبر وهم مستعدون لتعزيز تعاون ملموس في قطاع الطاقة وليس ببساطة حضور مؤتمر دولي آخر ، فإنه سوف يكون أمامهم فرصة للبناء على مبادرة الإدارة الأمريكية الخاصة بالمعادن الحيوية ويتركون شيئا أكثر استدامة من عنوان دبلوماسي.