مقتل 4 مدنيين بينهم طفلتان جراء هجمات روسية على أوكرانيا

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أعلن مسؤولون أوكرانيون، اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة مدنيين على الأقل، بينهم طفلتان، جراء هجمات روسية في شمال شرق وجنوب أوكرانيا.

وأعلن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة سومي، أوليه هريهوروف، مقتل طفلتين، 5 و10 سنوات، إضافة إلى امرأة، إثر هجوم روسي بالقنابل الموجهة على مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا.

وأضاف هريهوروف أن روسيا أطلقت ثماني قنابل موجهة على المدينة سومي، أصابت ست منها بنى تحتية مدنية، فيما تم اعتراض قنبلتين.

وفي مدينة ميكولايف، جنوبي البلاد، لقيت امرأة تبلغ من العمر 89 عاما حتفها، فيما أصيب سبعة أشخاص آخرون جراء هجوم روسي، وفقا لما ذكره الحاكم العسكري لمنطقة ميكولاييف هيورهي ريشيتيلوف.

وأضاف ريشيتيلوف أن الهجوم ألحق أضرارا بعدد من المباني السكنية وسيارة.



